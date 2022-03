Die Grünen in Ruchheim fordern eine Verkehrssicherung an mehreren Straßen im Stadtteil. „In Ruchheim häufen sich Beinahe-Unfälle in den Durchgangsstraßen in einem erschreckenden Ausmaß“, sagt Jutta Kreiselmaier-Schricker, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Ortsbeirat. Betroffen seien vor allem Eltern und Kinder auf dem Weg in die Kindertagesstätten und zur Schule. Brennpunkte sind laut den Grünen die Übergänge in der Maxdorfer Straße und in der Oggersheimer Straße. Der Ruchheimer Ortsbeirat habe zusammen mit Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) „wiederholt und einstimmig“ Gegenmaßnahmen gefordert. Kreiselmaier-Schricker sagt: „Das Anbringen von Hinweisschildern und Piktogrammen zu Tempo 30 ist zu begrüßen, aber keineswegs ausreichend.“ Die Lage spitze sich seit Monaten zu. Zebrastreifen würden missachtet und in mindestens zwei Fällen seien Fahrzeuge, die vor Überwegen anhielten, überholt worden. „Wir fordern die Stadtverwaltung auf, die ständigen Hinweise aus dem Ortsbeirat endlich ernst zu nehmen“, sagt Kreiselmaier-Schricker und fordert die Stadt zum Handeln auf, etwa in Form von neuen Ampelanlagen.