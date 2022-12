Mit „großer Sorge“ beobachtet die Stadtratsfraktion Grüne im Rat die Fahrplanreduzierungen und ungeplanten Fahrtausfälle im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Aus den ursprünglich angekündigten 14 Tagen seien fünf Wochen geworden, in denen sich die Lage aus Sicht der Fahrgäste nur minimal verbessert habe.

Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) habe den Fahrgästen eine bessere Planbarkeit versprochen, doch für die Fahrgäste auf eingestellten Linien oder Linien mit Linientaxiersatzverkehr gebe es keine Planbarkeit, da kein verbindliches Ende der Maßnahmen angekündigt worden sei. „Ein Linientaxi ist kein zuverlässiger Ersatz für einen Bus, weil man nie wissen kann, ob man einen der sechs Plätze bekommen wird. Gerade für vulnerable Gruppen wie Familien mit Kleinkindern und Menschen mit Rollatoren und Rollstühlen stellt die aktuelle Situation eine Zumutung dar, die so schnell wie möglich beendet werden muss“, sagt Fraktionssprecherin Heike Hess.

Hohes Ansteckungsrisiko

Darüber hinaus bestehe dicht gedrängt im Taxi ein hohes Risiko, sich mit Covid zu infizieren. Wenn es nicht möglich sein sollte, den kompletten Linienbetrieb in naher Zukunft wieder aufzunehmen, sollten die derzeit entfallenden Haltestellen wenigstens einmal stündlich von einem Bus angefahren werden, um eine Mindestversorgung zu gewährleisten. Nachdem die Stadt am 21. November im Bau- und Grundstücksausschuss die Chance verpasst habe, transparent über die Lage im ÖPNV zu informieren, „fordern wir die RNV auf, zumindest ihre Planungen bis zum Jahreswechsel zügig öffentlich zu machen und Termine zu nennen, an denen die Wiederinbetriebnahme der eingestellten Linien geplant ist“.