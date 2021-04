Nach der CDU kritisieren auch die Grünen im Rat, dass die Internetseiten vieler städtischer Kultureinrichtungen seit Wochen nicht erreichbar sind. Die Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecherin Monika Kleinschnitger sagt: „Kultur und Bildung sind in diesen Tagen auf eine funktionierende digitale Infrastruktur angewiesen. Wir sind seit über einem Jahr darauf trainiert, an Kulturveranstaltungen fast ausschließlich per Internet teilnehmen zu können.“ Dass die Stadt den Webseiten-Ausfall ihrer Kultur- und Bildungsinstitutionen über mehrere Monate hinweg nicht in den Griff bekommt, sei „blamabel“. Hans-Uwe Daumann, ebenfalls Fraktionsvorsitzender, verweist darauf, dass die Volkshochschule „ihr Weiterbildungsangebot im vergangenen Jahr flexibel und engagiert auf digitale Formate umgestellt“ habe. Deshalb sei es inakzeptabel, dass der Onlinezugang zur Volkshochschule (VHS) so lange aus dem Netz verschwindet. Von dem Ausfall betroffen sind seit Mitte Februar neben der VHS auch das Theater im Pfalzbau, das Wilhelm-Hack-Museum, das Ernst-Bloch-Zentrum, das Kulturzentrum Das Haus und das Kinder- und Jugendportal der Stadt.