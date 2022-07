Die Grünen im Rat fordern ein Grünkonzept für die Ludwigshafener Innenstadt. „Im Zentrum gehen nach und nach alle noch vorhandenen grünen Freiflächen verloren“, so ihre Beobachtung. Grün weiche für Kitas, für das neue Polizeipräsidium, als Baunebenflächen beim Hochstraßenbau und beim Rathausabriss. Unangetastet sei bisher nur der Ludwigsplatz geblieben. Der heiße Sommer belege die Notwendigkeit für mehr Grün und mehr Bäume , weniger Beton und Asphalt in der Innenstadt. „Für ein kühleres Stadtklima, für mehr Schatten, bessere Belüftung, mehr Aufenthaltsqualität,“ meint Hans-Uwe Daumann als umweltpolitischer Sprecher der grünen Stadtratsfraktion.

Kleine Kühloasen schaffen

Ein Grünkonzept nach seinen Vorstellungen soll die letzten grünen Nischen erhalten und ausbauen. Bei Baumaßnahmen müssten alle Register gezogen werden, fordert Daumann: Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, Zufahrten und Außenflächen möglichst nicht versiegeln. Zum Ausgleich für verlorene Freiflächen müssten in der Innenstadt Bereiche entsiegelt und begrünt werden, etwa mit sogenannten „Pocket Parks“ als kleinen Kühloasen. Zur Aufwertung kämen „vertikale Gärten“, wie sie zurzeit in Landau erprobt werden, auch für Ludwigshafen in Betracht. „Wir brauchen viele gute Ideen, wie wir wieder mehr Grün in die Innenstadt bringen“, meint Daumann. Auf den geplanten Stadtumbau in der City West und am Berliner Platz warten, dauert ihm zu lange. Die Klimakatastrophe belaste gerade die Innenstadt jetzt schon in wachsendem Maße.