Die Fraktion „Grüne im Rat“ sieht die Ludwigshafener Innenstadt auf der Verliererstraße. „Der bauliche und soziale Umwandlungsprozess hat deutliche Spuren hinterlassen. Seit langer Zeit dominieren Großbaustellen das Innenstadtleben. Der Rückbau der Hochstraße verschärft die Gesamtsituation noch“, schreiben die Fraktionssprecher Monika Kleinschnitger und Hans-Uwe Daumann. Die CDU hat mit einem Antrag im Ortsbeirat Süd eine neue Diskussion über die Innenstadtentwicklung angestoßen. Am Montag wird sich auch der Stadtrat mit dem Ansinnen und dem geforderten Sicherheitskonzept befassen. In den Augen der beiden Grünen-Sprecher zeige sich immer mehr: „Dem Stadtteil mangelt es an Grünflächen und Aufenthaltsqualität. Die Innenstadt ist abgehängt, und die Bewohner müssen Tag für Tag damit leben.“ So beklage Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) zurecht die „Verelendung der Innenstadt“. Allerdings betonen Kleinschnitger und Daumann auch: „Die Probleme sind größtenteils hausgemacht.“ Die CDU habe „jahrelang die Augen verschlossen und die Entwicklung der Innenstadt von Investoren-Interessen abhängig gemacht“. So gehe das „Metropol-Loch“ nun schon ins siebte Jahr. Als die Grünen 2017 ein Sofortprogramm für die Innenstadt gefordert hätten, „wurden wir als Nestbeschmutzer beschimpft, die die Innenstadt schlecht reden“. Daher sei es heuchlerisch, nun ein Sicherheitskonzept zu fordern. Kleinschnitger und Daumann: „Die CDU hat immer noch keine Idee davon, wie eine Stadt lebenswert entwickelt werden muss und handelt an den echten Bedürfnissen der Menschen vorbei.“