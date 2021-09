Der grüne Spitzenpolitiker Anton Hofreiter besucht am Donnerstag, 9. September, Ludwigshafen. Ab 19 Uhr spricht der 51-Jährige zusammen mit Tobias Lindner, Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, und Armin Grau, Direktkandidat im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, zu konsequentem Klimaschutz in Mayers Brauhaus, Schillerstraße 8, in Oggersheim. Die Veranstaltung ist öffentlich.

„Maßnahmen quer durch alle Bereiche“

„Die Klimakrise schreitet voran und stellt uns vor große Herausforderungen. Nur wenn wir jetzt schnell handeln, haben wir noch eine Chance, dass wir die Erderwärmung begrenzen können. Es braucht Maßnahmen quer durch alle Bereiche. Wir sollten den Kohleausstieg von 2038 auf das Jahr 2030 vorziehen, und wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren Energien sofort beschleunigen, zudem müssen wir die Investitionen in klimaneutrale Alternativen wie die Bahn massiv erhöhen. Es braucht einen ambitionierten, durchgerechneten und verlässlichen Plan, um durch echten Klimaschutz für Wohlstand, Sicherheit und für zukunftsfähige Arbeitsplätze zu sorgen“, sagt Hofreiter, der seit 2005 Mitglied des Bundestags ist. Seit 2013 ist er zusammen mit Katrin Göring-Eckardt Vorsitzender der Bundestagsfraktion.