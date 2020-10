[Aktualisiert 18 Uhr] Monika Kleinschnitger, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat, wirft dem Linken-Fraktionschef Liborio Ciccarello in einem offenen Brief sexistisches und beschämendes Verhalten in der Stadtratssitzung am Montag vor. Ciccarello spricht von diffamierenden Vorwürfen mit einem rassistischen Unterton. Was war passiert? Die Grünen hatten einen Antrag für einen Zukunftsbericht für Ludwigshafen gestellt. In der Aussprache dazu hatte Ciccarello gesagt: „Ich weiß nicht, ob Sie was geraucht haben bei dem Antrag.“ Eine Anspielung auf Haschischkonsum, die Ciccarello nach einer Rüge von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wieder zurücknahm. Kleinschnitger bezog die Aussage auf sich, was Ciccarello auf Nachfrage zurückweist: „Das war auf die Grünen per se bezogen. Und eine gewisse Polemik muss erlaubt sein.“ Kleinschnitger wirft dem Linken außerdem die Aussage vor: „Das Beste ist Ihre Stimme, Frau Kleinschnitger.“ Die Grünen-Fraktionschefin wertete das als eine sexistische Anspielung, mit der Ciccarello Grenzen überschritten habe. „Verbale Anzüglichkeiten dieser Art sind unanständig und haben nichts mit politischer Debatte zu tun. Ihre persönliche Attacke auf mich als Frau und ehrenamtliche Politikerin ist beschämend“, schreibt Kleinschnitger an Ciccarello. Dieser wirft der Grünen vor, ihn falsch zitiert zu haben. Er habe zu dem Antrag gesagt: „Auf den ersten Blick klingt das alles ganz plausibel, vor allem mit Ihrer Stimme Frau Kleinschnitger. Aber es ist konfus.“ Er habe damit zum Ausdruck bringen wollen, dass die Grünen Luftschlösser bauen wollten. Kleinschnitger habe seine Zitate aus dem Zusammenhang gerissen. Er verlange, dass sie die Vorwürfe zurücknehme, sagte der Deutsch-Italiener. Kleinschnitger spiele mit rassistischen Klischees gegen Italiener, die Machos seien und ein falsches Frauenbild hätten. Das sei unanständig. Kleinschnitgers Brief ging an alle Fraktionschefs und den Stadtvorstand.