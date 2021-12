Die Stadtratsfraktion Grüne im Rat fordert grünes Licht von der Stadt Ludwigshafen für die Aufnahme Geflüchteter aus dem belarussisch-polnischen Grenzgebiet. Seit Wochen würden Schutzsuchende im abgeriegelten Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus festgesetzt, beklagt Grünen-Stadtrat Ibrahim Yetkin. „Sie werden aus Polen zurückgepusht, leiden Hunger, sind Nässe und bitterer Kälte ausgesetzt. Menschen sterben in den polnisch-belarusischen Wäldern. Solidarische Anwohner im polnischen Grenzgebiet lassen grüne Lichter leuchten, um Schutzsuchenden zu zeigen: Hier bekommt ihr Hilfe.“

Appell an die Stadtspitze

Die Grünen im Rat unterstützten die Bereitschaft vieler deutscher Städte, Geflüchtete aus dem Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen aufzunehmen. „Wir fordern die Stadt Ludwigshafen auf, sich dieser Aktion anzuschließen. Es ist eine Frage der Menschlichkeit und der gemeinsamen europäischen Verantwortung, das Leiden der Menschen im Winter an der Grenze möglichst bald zu beenden“, so Yetkin. „Ludwigshafen hat sich bereits zum ,sicheren Hafen’ erklärt und sich als solcher bewährt. Wir hoffen darauf, dass sich Ludwigshafen auch an dieser humanitären Aktion deutscher Städte beteiligt.“