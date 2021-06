Die Grünen in Ludwigshafen fordern zügige Verbesserungen in der ambulanten Pflege, nachdem das Bundesarbeitsgericht geurteilt hat, dass nach Deutschland entsandte ausländische Pflege- und Betreuungskräfte, die Pflegebedürftige zu Hause betreuen, Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn haben, auch in der Bereitschaftszeit. Dazu erklärt Grünen-Sprecherin Tenko Saphira Bauer: „Es ist nur konsequent, dass auch ausländische Pflegekräfte in der häuslichen Versorgung den deutschen Mindestlohn erhalten und dass die Bereitschaftszeit als Arbeitszeit angerechnet wird. Vom Mindestlohn kann es hier keine Ausnahme geben.“

Das Urteil dürfe sich aber nicht zulasten der Pflegebedürftigen auswirken und nicht zu mehr Schwarzarbeit führen. Hier müssten auch Perspektiven für die vielen Beschäftigen aus anderen, vor allem osteuropäischen Ländern geschaffen werden, deren Einkommen von der bisherigen Pflegearbeit abhängt.

Bis zu 700.000 Pflegebedürftige

Bundestagskandidat Armin Grau erklärt: „Wir dürfen die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen nicht im Regen stehen lassen; niemand soll in ein Pflegeheim aufgenommen werden müssen, der das nicht will. Zu den Lösungen gehören ein rascher Ausbau von Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege vor Ort und bessere Leistungen der Pflegeversicherung.“ Wichtig sei es auch, endlich zu wissen, wie viele Menschen häusliche 24-Stunden-Pflege erhalten. Schätzungen schwanken Grau zufolge zwischen 100.000 und 700.000 Pflegebedürftige. Fakten und bundeseinheitliche Standards zu Qualifikation und sozialen Absicherung sowie zu Arbeits- und Ruhezeiten der Arbeitskräfte würden dringend benötigt, so Grau.