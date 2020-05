Der Grünen-Kreisverband fordert die Stadt auf, sich auch in diesem Jahr am Wettbewerb „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ zu beteiligen. Dies sei trotz der Corona-Pandemie für alle Kommunen bundesweit möglich. „Wir fordern die Stadtspitze auf, sich so schnell wie möglich als Kommune bei dem Wettbewerb anzumelden, so wie es viele Kommunen in der Pfalz bereits gemacht haben. Viele Teilnehmer und Teams in Ludwigshafen warten schon darauf, sich wieder registrieren zu können, was aber erst nach der Anmeldung der Kommune erfolgen kann“, so Konstantin Fröhlich, Co-Vorsitzender des Kreisverbands.

„Landeszuschuss nicht entgegen lassen“

Diethelm Messinger, der 2019 das grüne Stadtradeln-Team anführte, ergänzt: „Das rheinland-pfälzische Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat einen Förderbetrag von 50.000 Euro aufgelegt, um Kommunen eine kostenfreie Teilnahme an dem Wettbewerb zu ermöglichen, der am 28. April bereits zu 69 Prozent ausgeschöpft war. Es wäre schade wenn sich die Stadt Ludwigshafen diese finanzielle Unterstützung entgehen ließe, oder die Radler in Ludwigshafen in diesem Jahr nicht teilnehmen könnten. Gerade in diesem Jahr ist es besonders wichtig, dass viele Bürger das Rad zur Arbeit oder zum Einkaufen benutzen. Zum einen, weil Radfahren nach den vielen Einschränkungen und Inaktivitäten der letzten Wochen eine gesundheitsfördernde Betätigung ist, und zum andern, da auf dem Rad die Abstandsregel in Zeiten von Corona gut eingehalten werden können.“ Die Grünen wollen sich auf jeden Fall mit ihrem Team „Die Grünen in LU auf’m Rad“ wieder beteiligen.