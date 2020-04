Gisela Witt und Georg Vassiliadis, Grünen-Politiker im Ortsbeirat Nord und im Stadtrat, fordern neue Regeln für die Sperrmüllabfuhr im Hemshof und der gesamten Nördlichen Innenstadt. Witt: „Nach der vorübergehenden Schließung der Wertstoffhöfe vor wenigen Wochen gab es in der ganzen Stadt viele wilde Sperrmüll-Ablagerungen. Mit einer Ausnahme: In der Nördlichen Innenstadt gehören Sperrmüllhaufen auf der Straße schon lange zum Alltag, in den letzten Wochen ist es aber noch einmal deutlich schlimmer geworden.“ Daher müsse dieses Problem „endlich angegangen werden“. Die Grünen sprechen sich dabei für die Rückkehr zu festen Abholterminen aus. Aktuell muss die Sperrmüllabfuhr beantragt werden und erfolgt punktuell beim Antragsteller. Georg Vassiliadis ergänzt: „Wir glauben, dass zwei stadtteilweite Abholtermine für Sperrmüll im Jahr die Müllprobleme in der Nördlichen Innenstadt vermindern könnten.“