„Wir begrüßen, dass das Impfzentrum in der Walzmühle endlich seine Arbeit wieder aufgenommen hat. Aber wir brauchen mehr Tempo beim Impfen.“ Das sagt Tenko Saphira Bauer, Sprecherin des Grünen-Kreisverbands Ludwigshafen. Mindestens 1000 Impfungen pro Tag sollten ab Anfang Dezember im Impfzentrum angestrebt werden, weitere niedrigschwellige Impfangebote in den Stadtteilen hinzukommen, sagt Bauer. „Dass die Impfwilligen stundenlang vor dem Impfbus anstehen müssen und bereits jetzt alle Termine in der Walzmühle bis Mitte Dezember ausgebucht sind, ist nicht hinnehmbar.“ Christian Brückner, ebenfalls Sprecher des Kreisverbands, sagt deshalb, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) müsse „zusammen mit der Landesregierung jetzt schon für ein schlagkräftigeres Impfzentrum sorgen. Kein Tag darf verloren gehen“. Tenko Saphira Bauer sagt, dass die Einführung einer Impfpflicht kein Tabu sein dürfe und jetzt durch den Gesetzgeber vorbereitet werden sollte. Sie ergänzt: „Wenn alle Appelle an die Solidarität der Ungeimpften weiterhin verhallen, muss auch dieses Mittel zur Anwendung kommen.“