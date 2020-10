Die Grünen im Rat beantragen in der Stadtratssitzung am Montag, dass die Verwaltung eine Richtlinie zur Benennung von Straßen entwirft. Hintergrund des Vorstoßes: Im entlang der neuen Stadtstraße geplanten Viertel City West werden neue Straßenzüge entstehen, die benannt werden müssen. Fraktionsvorsitzende Monika Kleinschnitger fordert dafür klare Kriterien. Bisher seien beispielsweise Frauen deutlich unterrepräsentiert und sollten bei Straßenbenennungen verstärkt berücksichtigt werden. Ebenso solle geprüft werden, wie Vorschläge von Bürgern einfließen könnten. „Wir wollen auch vorbauen, dass Personen, die historisch kritisch betrachtet werden müssen, unverdient zu Ehren kommen“, sagt Co-Fraktionschef Hans-Uwe Daumann. Mit Hilfe des Stadtarchivs sollten daher nachvollziehbare Kriterien für Straßenbenennungen erarbeitet werden. Danach solle eine vom Stadtrat eingesetzte Kommission eine Empfehlung geben. Andere Städte wie Karlsruhe Städte hätten vergleichbare Regelungen getroffen, so die Grünen.