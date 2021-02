Die Grünen im Rat fordern, dass Unterrichtsräume in Schulen künftig über Belüftungsanlagen verfügen sollten. „Die Viren bleiben, auch wenn wir hoffentlich im Herbst über ,Herdenimmunität’ gegenüber den bisher bekannten Varianten von Sars-CoV2 verfügen. Unterricht mit Stoßlüften ist ein Ding der Unmöglichkeit, wie die gerade zu Ende gegangene Kälteperiode noch einmal deutlich gemacht hat“, meint Hans-Uwe Daumann, bau- und umweltpolitischer Sprecher der Stadtratsfraktion. Die Grünen fragen deshalb nach eigenen Angaben am Montag im Bau- und Grundstücksausschuss nach, ob die Stadtverwaltung schon konkret Lüftungsanlagen für Schulen plant. Anlass der Anfrage sei ein Förderprogramm der Landesregierung für Belüftungsanlagen in Unterrichtsräumen, die wegen defekter oder nicht zu öffnender Fenster nicht stoßbelüftbar sind. Die Grünen fordern, dass die Förderung künftig auf Schulräume mit und ohne Belüftbarkeit ausgedehnt wird.