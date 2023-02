Während der starken Schneefälle in Ludwigshafen vor einigen Tagen erreichten die grüne Stadtratsfraktion mehrfach Beschwerden über Radwege, die nicht geräumt wurden. Offensichtlich ist die Stadtverwaltung, beziehungsweise in ihrem Auftrag der Wirtschaftsbetrieb, den Grünen zufolge nur eingeschränkt verpflichtet, Radwege zu streuen oder zu räumen. Bei ungeräumten Radwegen entfalle die ,Benutzungspflicht’. Radfahrer könnten, beziehungsweise sollten dann die Straße benutzen. Um die Situation zu klären, stellen die Grünen im Rat eine Anfrage in der Sitzung des Werkausschusses am 3. Februar. Dazu Fraktionschef Hans-Uwe Daumann: „Radwege außerhalb geschlossener Ortschaften müssen offensichtlich nicht geräumt werden, geteilte Rad- und Fußwege ebenso wenig – die Rechtslage ist kompliziert und veraltet. Der wachsenden Rolle des Radverkehrs wird sie nicht gerecht. Radfahrer bei Schnee und Eis auf die Straße zu jagen, befürworten wir nicht. Wer auf das klimafreundliche Verkehrsmittel Fahrrad setzt, muss auch im Winter sicher unterwegs sein können.“ Seine Fraktion fordert, dass für die Räumung und Streuung von Radwegen auf Ludwigshafener Stadtgebiet „eine nachvollziehbare und der Sicherheit der Radfahrer dienliche Regelung“ gefunden wird.