„Die gestiegenen Energiekosten infolge des Krieges im Iran treffen Ludwigshafen mit voller Wucht.“ Das schreiben die örtlichen Grünen in einer Pressemeldung, in der sie die Energiepolitik der aktuellen Bundesregierung kritisieren. „Was wir jetzt erleben, ist das vorhersehbare Ergebnis fossiler Abhängigkeiten“, sagt Matthias Jurczak, Sprecher der Grünen Ludwigshafen und Landtagskandidat im Wahlkreis 36 (nördliche und südliche Innenstadt, Friesenheim, Mundenheim und Rheingönheim). CDU und SPD verfestigten diese Abhängigkeit erneut. Dafür zahlten die Ludwigshafener und Beschäftigten des Chemiekonzerns BASF die Zeche. „Tausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, wenn die Bundesregierung nicht rechtzeitig auf erneuerbare Energien umsteuert“, warnt Mirijam Mannefeld, Landtagskandidatin im Wahlkreis 37 (Edigheim, Gartenstadt, Maudach, Oggersheim, Oppau, Pfingstweide und Ruchheim). Die Grünen fordern ein Sofortprogramm zum Ausbau erneuerbarer Energien und eine Unterstützung energieintensiver Industrien beim Umstieg auf klimaneutrale Produktion.