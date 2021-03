Die Stadtratsfraktion Grüne im Rat spricht sich für eine Umbenennung des Fickeisenplatzes am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Süd in Sophie-Scholl-Platz aus. Einen Antrag dazu wird das Sextett in die Stadtratssitzung am Montag einbringen, um die von der Schule angeregte Ehrung zu Scholls 100. Geburtstag zu ermöglichen.

„Haben Vorbildcharakter“

„Sophie Scholl wäre am 9. Mai 2021 100 Jahre alt. Deshalb ist es gut, dass der Ortsbeirat Süd sich am Freitag in einer Sondersitzung erneut damit befasst, wie die Widerstandskämpferin der ,Weißen Rose’, die 1943 mit ihrem Bruder Hans Scholl und Christoph Probst vom Regime des Dritten Reichs hingerichtet wurde, geehrt werden kann. Wir begrüßen, dass sich der Ortsvorsteher mit der Schulgemeinschaft in Verbindung gesetzt hat.“ Letztlich werde im Bau- und Grundstücksausschuss oder direkt im Stadtrat über die Vergabe von Straßennamen entschieden, so Kleinschnitger. „Sophie Scholl und ihre Mitstreiter haben für viele junge Menschen Vorbildcharakter. Ihr Engagement und ihr Mut ist auch für Menschen des 21. Jahrhunderts beispielgebend.“

„In Erinnerung halten“

Fraktionskollege Hans-Uwe Daumann ergänzt: „Durch die Diskussion um die Umbenennung des Vorplatzes des Scholl-Gymnasiums ist der Ludwigshafener Kaufmann Karl Ludwig Fickeisen überhaupt erst wieder ins Bewusstsein gerückt worden. Gerade weil das von ihm gestiftete Waisenhaus unter dem NS-Unrechtsregime geschlossen wurde, ist es wichtig, seinen Namen in Erinnerung zu halten. Uns ist wichtig, dass ein kurzer Text zum Leben und Wirken des Ludwigshafener Stifters auf einer Plakette oder einer Tafel erscheint.“