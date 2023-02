Die Grünen im Rat kritisieren die Entscheidung des Verbands Region Rhein-Neckar, nördlich der A650 an der Ruchheimer Ortsgrenze ein „Vorranggebiet für Industrie und Logistik“ auszuweisen. Der Regionalverband hatte im Zuge der Aktualisierung des Regionalplans nicht nur die bereits bisher ausgewiesene Gewerbefläche „Nördlich A650“ beibehalten, obwohl der Stadtrat mehrfach klar dagegen votierte, wie die Grünen mitteilen, sondern zusätzlich auch eine deutliche Erweiterung des Plangebiets vorgenommen. Dazu sagt Hans-Uwe Daumann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat: „Das Plangebiet ist keine Nebensächlichkeit, sondern eine der größten potenziellen Gewerbeflächen in der Region. Dass der Regionalverband auf die breite Ablehnung einer gewerblichen Nutzung der Ackerflächen nicht einmal eingeht, ist für uns unverständlich. Es kann nicht sinnvoll sein, eine Planungsoption gegen den klaren Widerstand der Bevölkerung, gegen die Ablehnung von Rat und Verwaltung durchzusetzen.“ Der Stadtrat könne nun im neuen Flächennutzungsplan (FNP) festlegen, dass an dieser Stelle kein Gewerbe erwünscht ist. Allerdings sei die Erneuerung des FNP aus finanziellen Gründen jüngst von der Stadtverwaltung zur Verschiebung vorgeschlagen worden.