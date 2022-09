Die Grünen im Rat begrüßen die von der Landesregierung angekündigte Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz. „Ludwigshafen wird erheblich davon profitieren, dass das Land einen großen Teil der städtischen Liquiditätskredite ablöst. Wir hoffen, dass die Bundesregierung, wie versprochen, ebenfalls zum Schuldenschnitt beiträgt“, erklärte Hans-Uwe Daumann, Co-Vorsitzender der Grünen im Stadtrat.

Angesichts steigender Zinsen komme die Entschuldungsinitiative zur rechten Zeit. In Kombination it der angekündigten Reform des kommunalen Finanzausgleichs und dem kommunalen Investitionsprogramm mit dem Schwerpunkt Klima und Innovation berge der Schuldenschnitt eine echte Chance zu einem haushaltspolitischen Neustart in Ludwigshafen. Während er die Altschulden der Stadt vermindern würde, berücksichtige die Reform des Finanzausgleichs die besonderen Lasten des Oberzentrums Ludwigshafen und damit das strukturelle Haushaltsdefizit der Stadt.

„Ludwigshafen muss weiterhin darauf achten, nicht über seine Verhältnisse zu leben. Für uns gehören gerechte Bildungschancen, gesunde Lebensbedingungen im Zeichen der Klimakatastrophe, ein gutes Wohnungsangebot sowie die Verkehrs- und die Energiewende zu den grundlegenden Anforderungen“, ergänzte Co-Vorsitzende Monika Kleinschnitger. Teure Großprojekte müssten daraufhin überprüft werden, ob sie Ludwigshafen lebenswerter machten. Die Partnerschaft zur Entschuldung und einen fairen kommunalen Finanzausgleich sieht sie als historische Chance für Ludwigshafen zu einer verfassungsgemäßen Haushaltsführung zurückzukehren. „Ohne erneute eigene Anstrengung wird das jedoch nicht klappen“, prognostizierte Kleinschnitger.