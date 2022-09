„Auch für Ludwigshafen kann ein Gesundheitskiosk ein lohnenswertes Projekt sein. Die gesundheitliche Versorgung in unserer Stadt ist gut, aber für jemanden, der keinen Hausarzt hat, kann es eine gute erste Anlaufstelle für eine Beratung und einfache medizinische Maßnahmen sein.“

Mit dieser Einschätzung reagieren die sozialpolitische Sprecherin der Stadtratsfraktion der Grünen, Gisela Witt, und Bundestagsabgeordnete Armin Grau grundsätzlich positiv auf die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), in Deutschland 1000 solcher Gesundheitskioske einrichten zu wollen.

In sozial benachteiligten Stadtteilen sollen sie die gesundheitliche Erstversorgung sicherstellen und Wege weisen in die ärztliche Weiterversorgung. Dolmetscher in solchen Kiosken könnten für Patienten mit Migrationshintergrund die Hemmschwelle senken.

Problematisch sehen Witt und Grau den hohen Eigenanteil von 20 Prozent, der bei der Finanzierung auch an bereits hochverschuldeten Kommunen wie Ludwigshafen hängen bleiben soll.