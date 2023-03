Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Kreisverband Ludwigshafen von Bündnis 90/Die Grünen steht ein Wechsel an der Spitze bevor. Die Sprecher Tenko Saphira Bauer (Süd) und Christian Brückmann (Oggersheim) kündigten bei der jüngsten Mitgliederversammlung an, ihre Ämter aus gesundheitlichen Gründen niederlegen zu wollen. Die Nachfolger sollen am 14. November gewählt werden.

„Wir sehen aus gesundheitlichen Gründen keine andere Option, als zurückzutreten“, betonte Bauer (31), die seit Juni 2020 Co-Sprecherin des Kreisverbands