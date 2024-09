Der Rücktritt des Bundesvorstands der Grünen wird in der Region auch als Chance für einen Neustart wahrgenommen. „Mit großem Respekt und Dankbarkeit nehmen wir die Entscheidung zur Kenntnis, geschlossen zurückzutreten. Ich möchte allen Mitgliedern des Bundesvorstands meinen Dank für ihr Engagement und ihre Leistungen aussprechen“, sagt Matthias Jurczak als Sprecher des Ludwigshafener Kreisverbands. Der selbstlose Rücktritt eröffne die Möglichkeit, „frische Ideen und neue Persönlichkeiten in die Führung der Partei einzubringen und kraftvoll ins Wahljahr 2025 zu starten“. Co-Sprecherin Isabelle Neumann sagt: „Mit ihrem Rücktritt übernimmt die Parteispitze Verantwortung und stellt eigene Interessen hintan. Das zeugt von Größe.“

Kuhn: Zeichen von Verantwortung

Maurice Kuhn, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag, sagt: „Der Bundesvorstand hat Verantwortung übernommen für die aktuelle politische Situation und damit auch für den erheblichen Vertrauensverlust in grüne Politik. Das ist ein wichtiges Zeichen für eine notwendige Veränderung und auch eine Chance für die Grünen, in der Partei stärker aufgestellt in Richtung Bundestagswahl zu gehen. Das ist auch ein Zeichen von Verantwortung und Selbstreflexion, was andere Parteien im Bund vermissen lassen.“ Es müsse jetzt darum gehen, mit einem neuen Bundesvorstand die Parteistrukturen zu modernisieren.