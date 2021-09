Laut einer Untersuchung der Stadtverwaltung stehen 1040 Wohngebäude in Ludwigshafen leer. Die Grünen im Rat fordern deshalb, das Potenzial an vermietbaren Wohnungen zu erschließen. „Angesichts eines langfristigen Bedarfs von geschätzt 7000 Wohnungen sind 1000 leerstehende Wohnungen ein Schatz, der unbedingt gehoben werden muss“, sagt Gisela Witt, sozialpolitische Sprecherin der grünen Stadtratsfraktion. Die Grünen unterstützten daher die Forderung des Aktionsbündnisses Wohnen nach einer Koordinierungsstelle, die Wohnungssuchende zusammenbringt und die auch auf die Eigentümer von leerstehenden Wohnungen zugehen sollte. Außerdem fordern die Grünen im Rat die Verwaltung auf, Eigentümer leerstehender Wohnungen in einem ersten Schritt zu kontaktieren, um nutzbare Wohnungen zur Vermietung zu gewinnen.