„Demokratie stärken – aber wie?“ Das fragen sich die Grünen im Rat nach der Vollversammlung des Rats für Kriminalitätsverhütung (Krimirat) der Stadt am 3. Mai in der Volkshochschule. Das Motto der Veranstaltung lautete: „Demokratie stärken“. Die Geschäftsführerin des Krimirats, Verena von Hornhardt, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolge sei ungeklärt, die Fortführung der Arbeit gefährdet, kritisieren die Grünen. An Demokratie-Förderprogrammen des Bundes nehme die Stadt seit Jahren nicht mehr teil.

„Engagement nicht aufgeben“

Ibrahim Yetkin, jugendpolitischer Sprecher der Grünen im Rat, bemängelt den Rückbau der Demokratiebildung: „Wir müssen vor Ort die Demokratie stärken. Die Diskussion im Krimirat hat noch einmal deutlich den Wert von Prävention herausgestellt. Die Gefahr, dass Jugendliche in den Extremismus abgleiten, ist in Ludwigshafen nicht weit hergeholt. Als Demokratinnen und Demokraten dürfen wir das Engagement gegen Demokratiefeindlichkeit nicht aufgeben.“ Auch wenn Kriminalprävention eine freiwillige Leistung’ der Stadt sei: „Die Stadt darf nicht nachlassen darin, Demokratie zu stärken. Im Gegenteil: Demokratiebildung muss verstärkt werden“, fordert Yetkin.

Bei der Veranstaltung war – wie berichtet – auch der Autor und Investigativjournalist Tobias Ginsburg zugeschaltet. Er berichtete über die Gefahren des Antifeminismus, die vor allem von Rechtsextremen ausgehe. Sehr empfänglich dafür seien vor allem junge, frustrierte, gekränkte Männer. Das beste Gegenmittel sei frühzeitige Aufklärung, betonte Ginsburg.