Eindringlicher Appell an die Verwaltungsspitze: Die sechsköpfige Stadtratsfraktion Grüne im Rat fordert die Stadt auf, zu verhindern, dass städtische Einrichtungen und freie Träger in Kultur, Sport, Sozial- und Jugendbereich ihre Angebote einschränken müssen. Sie dürften nicht in eine finanzielle Schieflage geraten. Hintergrund ist die Zurückweisung des Haushalts 2022, wie er im Stadtrat beschlossen wurde, durch die Finanzaufsicht ADD. Bis zum Beschluss und der Genehmigung des neu aufbereiteten Etats seien vor allem die freiwilligen Leistungen der Stadt sehr begrenzt, sagt Grünen-Fraktionssprecherin Monika Kleinschnitger. „Wir müssen versuchen, das Kultur- und Sportangebot in der Stadt zu retten. Nach zwei Jahren Pandemie haben viele Organisationen nicht mehr das finanzielle Polster, um eine lange Durststrecke schadlos zu überstehen.“ Die Haltung der ADD habe sich verschärft, das treffe zuallererst die sogenannten freiwilligen Leistungen.

Antrag im Hauptausschuss

Mit ihrem Antrag in der Sitzung des Hauptausschusses am 7. Februar fordern die Grünen im Rat die Verwaltung auf, im Dialog mit den betroffenen Einrichtungen und den freien Trägern dafür Sorge zu tragen, dass durch die Beanstandung des Haushaltsbeschlusses durch die ADD keine widersprechenden Einschränkungen der freiwilligen Leistungen und speziell in den betroffenen Einrichtungen und Organisationen keine existenzbedrohenden oder betriebsgefährdenden Situationen entstehen. Der Ludwigshafener Schuldenberg türmt sich auf 1,6 Milliarden Euro. Die ADD drängt die Stadt daher zu Einsparungen und Steuererhöhungen, die über den jüngsten Beschluss des Stadtrats hinausgehen.