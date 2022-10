Die beiden grünen Bundestagsabgeordneten Johannes Wagner (31, Wahlkreis Coburg) und Armin Grau (63, Altrip, Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, beide Mitglieder im Gesundheitsausschuss des Bundestags) laden am Dienstag, 19 Uhr, zu einer Online-Veranstaltung zum Thema „4 Punkte zur Rettung unserer Krankenhäuser“ innerhalb ihrer gesundheitspolitischen Veranstaltungsreihe „Grüne Visite“ ein. Alle Interessierten sind eingeladen, sich live per Twitter-Space unter https://twitter.com/yooHannes dazuzuschalten und ihre Fragen und Anregungen einzubringen. Was Armin Grau fordert, lesen Sie hier.