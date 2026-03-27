Am Gründonnerstag, 2. April, findet in den beiden Service-Centern des Finanzamts Ludwigshafen ( Frankenthal, Ludwigshafen) nach deren Angaben kein Dienstleistungsabend statt – die Dienstgebäude schließen um 16 Uhr für den Publikumsverkehr. Die Service-Center bieten – unabhängig vom Wohnort des Steuerbürgers – den gleichen Leistungsumfang. Dieser konzentriert sich auf die Themen rund um den elektronischen Lohnsteuerabzug (etwa die Änderung von Steuerklassen). Eine direkte Bearbeitung der Steuererklärung oder Belegprüfung finde an keinem der Standorte mehr statt. Steuererklärungen sollten in die Briefkästen eingeworfen oder per Post gesendet werden. Über die Möglichkeit der elektronischen Abgabe der Steuererklärung erfährt man im Netz unter www.ELSTER.de. Ohne vorherige Terminvereinbarung sind die Center grundsätzlich montags von 8 bis 16 Uhr und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr durchgehend erreichbar.