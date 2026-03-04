Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Freitagabend nach Hinweisen von aufmerksamen Bürgern gleich in zwei Fällen das Grillen in Grünanlagen beendet. Wie die Stadt informiert, trafen die Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr zunächst am Carl-Ludwig-Fickeisen-Platz (Mitte) auf mehrere Jugendliche, die auf dem dortigen Spielplatz verbotenerweise grillten. Die Beamten nahmen die Personalien auf, die Jugendlichen mussten ihre Grillvorrichtungen löschen und die Grünanlage verlassen.

Etwa eineinhalb Stunden später bekam es der KVD dann in Maudach im Bereich des Skaterparks in der Nähe der Straße An der Mittagsweide ebenfalls mit Jugendlichen zu tun, die dort illegalerweise grillten. Auch diese Gruppe musste das Grillen beenden. Nachdem die Beamten die Personalien der Beteiligten aufgenommen hatten, mussten die Jugendlichen den Skaterpark verlassen.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass offenes Feuer in den Grünanlagen Ludwigshafens verboten ist. Grillen sei nur in speziell dafür ausgewiesenen Bereichen erlaubt.