Grün ist die Hoffnung! Grün sind dieses Jahr die Osterhasen, die mit der Mode gehen. „Grün“ als Namen trägt der vorgestrige Donnerstag bei Christinnen und Christen. Grün ist das Moos, mit dem morgen Osternester ausgelegt werden, damit die Ostereier auf weichem Untergrund liegen, auch die grünen.

Grün steht landläufig für Frische, Ruhe, Entspannung, Jugend, Natur und Frühling. Und abgeleitet von der Symbolik des wachsenden Lebens, das sich immer wieder Bahn bricht, steht im christlichen Kontext grün für das Paradies und das, was an Gutem wächst in dieser Welt dahin, dass alle gut und in Frieden miteinander leben. Und eben für die Hoffnung.

Kompromisslose Menschenliebe

Das „Grün“ des Gründonnerstag leitet sich ab vom alten Wort „greinen“, „weinen“: Christenmenschen beweinen, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Weil er mit seiner kompromisslos gelebten Menschenliebe den Mächtigen ein Dorn im Auge war und deshalb von ihnen mit einer Dornenkrone verhöhnt wurde. Leiden, Tod und Sterben Jesu am Kreuz ist immer wieder Herausforderung, Grund für Fragen und Unverständnis. Der Gottessohn am Kreuz? Und dann Auferstehung von den Toten und ewiges Leben. Unvorstellbar…

Mein Halt und meine Hoffnung, die ich aus der Karwoche und dem Osterfest ziehe: In diesen Tagen vollziehen wir wie im Zeitraffer nach, was alles zum Leben gehört: Schmerz, Leid, Tod und Tränen im einen Extrem bis hin zu unbändiger Freude und Funken des Paradieses, die in unser Leben gesprenkelt werden. Und in all dem begleitet Gott, geht mit auch durch dunkelste Tiefen und macht den Weg zum Himmel frei.

Hoffnung geben

Einander Hoffnung weitergeben verbindet uns in diesen Tagen mit denen, die das Passahfest feiern und den Fastenmonat Ramadan begehen. Jüdische Menschen erinnern sich, dass Gott seine Menschen vor langer Zeit aus der Sklaverei befreit hat und an ihrer Seite war und ist und mit ihnen geht, auch in schwierigen Zeiten und über steinige Wege. Während des Ramadans spenden Menschen an Notleidende und geben so Hoffnung weiter. Wir sind ganz schön viele, die die Hoffnung im Herzen tragen und möchten, dass sie sich ausbreitet. Möglichst genauso flächendeckend wie das Grün, das jetzt die Natur flächendeckend jung und frisch überzieht. Und Hoffnung bringt auf ein Leben in Fülle für alle.

Die Autorin

Barbara Schipper, Pfarrerin in LU-Süd, 57 Jahre.