Gewürze nordischer Volksmusik und Noten von Oriental Jazz gemixt mit Barockmusik: Ein spannendes Crossover bieten zwei Konzerte, zu denen der Kulturverein Rhein-Neckar beim Inselsommer einlädt.

Das Chiarina-Quartett überbringt mit der finnischen Künstlerin Charlotta Curves am Donnerstag, 8. Juli, 19 Uhr, „Grüße aus dem Norden“. „Chiarina“ geht zurück auf den Kosenamen Robert Schumanns an seine Frau Clara. Die Musikerinnen drücken so ihre Vorliebe für die Romantik aus und geben einen Hinweis auf ihre Spielweise: leidenschaftlich und sensibel. Die Songwriterin Charlotta Curves wiederum erschafft mit Gitarre und Loop-Pedal stimmungsvolle Klanglandschaften. Ihre Musik ist beeinflusst von Soul, Blues und Jazz, gewürzt mit nordischer Volksmusik.

Barock trifft auf arabische Musik

Über gesellschaftliche Stereotypen setzt sich die Band Beyond Borders mit Oud, Schlagzeug, Saxophon und Kontrabass hinweg und hat mit der Sopranistin Rasoslava Vorgic ein Repertoire aus einfallsreichen Arrangements von Barockstücken erarbeitet hat. Die Experimentierfreude des Jazz trifft auf das vierteltönige Maqamat arabischer Musik und die farbenreiche Ornamentik Alter Musik bei „Oriental Jazz meets Baroque“ am Freitag, 9. Juli, 19 Uhr. Bei den Konzerten gilt die Regel getestet, genesen oder geimpft. Bei schönem Wetter finden die Konzert auf der Parkinsel in der Nähe des TFC statt. Infos: kulturrheinneckar.de.