Herbert Grönemeyer wird am Sonntag, 28. Mai 2023, ein Konzert in der Mannheimer SAP-Arena geben. Das teilt der Veranstalter Dirk Becker Entertainment mit. Es wird eins von neun Konzerten in Deutschland sein, dazu kommen jeweils eins in Österreich und in der Schweiz. Schon ab nächster Woche wird der Sänger mit einer Tour den 20. Geburtstag seines Albums „Mensch“ feiern und dabei allerdings einen großen Bogen um den Südwesten machen. Der Vorverkauf für die Tour 2023 startet am Mittwoch um 10 Uhr bei Eventim.