[Aktualisiert 20.35 Uhr] Die Feuerwehr ist wegen eines Wasserrohrbruchs am Montagabend im Bereich der Frankenthaler Straße/Lorientallee (Mitte) im Einsatz. Der betroffene Bereich ist gesperrt. Auch die Straßenbahnen der Linien 4, 4A, 9 und 10 sind unterbrochen, wie die RNV mitteilte.

„Es handelt sich um einen massiven Wasseraustritt“, berichtet Feuerwehrchef Stefan Bruck. Eine große Menge Wasser sei zudem in den Keller eines großen Gebäudes gedrungen, das in unmittelbarer Nähe zur Unglücksstelle liegt. Ein Teil der Frankenthaler Straße sei unterspült. Die Technischen Werke Ludwigshafen seien vor Ort, um die Leitung zu schließen. Die Feuerwehr ist seit 17.30 Uhr mit über 25 Mann im Einsatz. „Wir rechnen damit, dass der Einsatz noch die ganze Nacht dauern wird“, sagte Bruck am Abend.

Laut TWL kann vereinzelt der Druck in der Leitung nachlassen. Außerdem könne das Leitungswasser im Stadtgebiet wegen des Vorfalls trüb werden: Die Wasserwerke würden derzeit mit voller Leistung arbeiten, um den Druckverlust auszugleichen. Verbrauchern empfiehlt die TWL, das Wasser länger laufen zu lassen, um die Trübung loszuwerden und die Leitungen zu spülen.