Wegen eines Ladendiebstahls ist es am Dienstagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Ludwigshafener Innenstadt gekommen. Gegen 12 Uhr hatte eine 51-Jährige Kosmetikartikel im Wert von rund zehn Euro in einer Drogerie in der Ludwigstraße gestohlen. Sie wurde von einem Ladendetektiv bei der Tat ertappt und angesprochen. Die 51-Jährige schlug den Detektiv und wollte flüchten. Als dieser die Frau festhalten wollte, kamen drei Männer hinzu, um der Diebin zu helfen. Einer der Männer, ein 28-Jähriger, schlug den Ladendetektiv. Ein Unbekannter und ein 51-Jähriger hielten den Drogeriemarktmitarbeiter fest und bedrohten ihn, wie es weiter im Polizeibericht heißt. Erst als zahlreiche Polizeikräfte vor Ort eintrafen, beruhigte sich die Lage. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen des Vorwurfs des räuberischen Ladendiebstahls eingeleitet. Da bei ihr weiteres Diebesgut aus einem anderen Geschäft und eine geringe Menge Amphetamin gefunden wurde, wird außerdem wegen Ladendiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen sie ermittelt. Der 28-Jährige und der 51-Jährige müssen sich wegen des Vorwurfs der gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten. Die Ermittlungen zu dem dritten unbekannten Mann dauern an. Ob die Frau und die Männer sich kennen, wird geprüft.