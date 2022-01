Es ist ein stadtweites Phänomen, das am Mittwochabend den Ortsbeirat Süd beschäftigte: Müll, der neben Glascontainern abgelagert wird. „Das sieht katastrophal aus“, schimpfte CDU-Sprecher Karl-Heinz Hecker. 27 Glascontainer-Standorte gibt es allein in der Südlichen Innenstadt. 15 davon sind mit Papierkörben ausgestattet, die an speziellen Haltern befestigt sind. Deren Fassungsvermögen ist allerdings zu klein – findet zumindest der Ortsbeirat. Die Stadtverwaltung soll deshalb prüfen, ob an den am häufigsten von illegalem Müll betroffenen Standorten größere Müllbehälter mit 120 oder 240 Liter Fassungsvermögen aufgestellt werden können. Einerseits, um der laut Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) „versteckten Müllentsorgung im Umfeld“ Herr zu werden. Andererseits, um die Mitarbeiter des Wirtschaftsbetriebs zu entlasten. Dies könnte zum Modell für ganz Ludwigshafen werden. Der Beschluss fiel einstimmig.