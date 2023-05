Die bundesweit für Schlagzeilen sorgenden Missstände in der Gräfenauschule beschäftigen am Montag (ab 15 Uhr, Pfalzbau, Konzertsaal) auch den Stadtrat. So stellt die SPD-Fraktion den Antrag für eine Teilnahme am Pilotprojekt „Familiengrundschulzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule“ – Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Bildungschancen von Kindern an Schulen in herausfordernder Lage.

Die Fraktion Grünes Forum und Piraten fragt nach, ob die in Presseberichten geschilderten Zustände in den ersten Schulklassen der Gräfenauschule lediglich in dieser Schule vorliegen, „oder ob auch andere Grundschulen im Stadtgebiet derartige Schwierigkeiten haben“, so Fraktionsvorsitzender Raik Dreher. „Uns interessiert zudem, wie der Gräfenauschule oder anderen betroffenen Schulen im Stadtgebiet in dieser Situation schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. Vielleicht können zusätzliche Deutschkurse an den Schulen, die es dringend benötigen, organisiert werden.“ Die derzeitigen Berichte offenbarten gravierende Defizite der Erstklässler in der deutschen Sprache. Die Lehrer der Schule könnten dies nur noch zum Teil auffangen. „Verschiedene Vorschläge liegen längst auf dem Tisch. Jetzt kommt es darauf an, diese schnell umzusetzen. Wir wollen wissen, inwieweit die Stadt hier etwas beitragen kann.“

Laut Barbara Mächtle, Leiterin der Gräfenauschule, ist die Belastungsgrenze des Lehrpersonals weit überschritten, 40 Kinder, die teils ohne jegliche Deutschkenntnisse an die Schule kamen, müssen in diesem Jahr wohl die erste Klasse wiederholen. Der Migrationsanteil in der Schule liegt bei 98 Prozent.

Sanierung für 43,4 Millionen Euro

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt am Montag: Der Beschluss zur Modernisierung der sogenannten Weißen Hochstraße als Abschnitt der Hochstraße Süd. Kosten: 43,4 Millionen Euro.