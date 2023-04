Die SPD-Stadtratsfraktion beantragt nach eigenen Angaben die Teilnahme der Stadt Ludwigshafen beim rheinland-pfälzischen Pilotprojekt „Familiengrundschulzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule“ (FamOS). Teilnehmen sollen zum neuen Schuljahr demnach drei Grundschulen.

Im Nachgang zu den RHEINPFALZ-Berichten über die aktuelle Situation an der Gräfenauschule, wo in diesem Jahr voraussichtlich 40 Kinder die erste Klasse wiederholen müssen, teilt SPD-Fraktionschef David Guthier per Presseerklärung mit: „Wir sehen im Konzept der Familiengrundschulzentren ein großes Potenzial für die Chancengleichheit der Schülerinnen und Schüler an unseren Ludwigshafener Grundschulen.“ Eine gute Bildung von Kindern erreiche man nur durch das Zusammenspiel von Eltern, Schule, der Kommune und dem Land. „Es ist deshalb wichtig, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, Defizite zu identifizieren und so gezielt unterstützen zu können“, so Guthier.

Auch Blies- und Goetheschule sollen profitieren

Ziel des Pilotprojekts „Familiengrundschulzentren“, an dem nach dem Willen der Sozialdemokraten die drei Ludwigshafener Grundschulen Bliesschule (West), Goetheschule (Nord) und Gräfenauschule (Hemshof) teilnehmen sollen, sei die Verbesserung der Bildungschancen von Kindern an Schulen in herausfordernder Lage. „Familiengrundschulzentren agieren an der Schnittstelle von Schule, Angeboten im Sozialraum – kommunale Angebote oder Angebote freier Träger – und Jugendhilfe“, teilt die SPD mit. Das Ziel: die Entstehung eines multiprofessionellen Netzwerks zur Unterstützung von Eltern und Kindern.

In Nordrhein-Westfalen würden „Familiengrundschulzentren“ bereits in rund 50 Kommunen angeboten. Auf Initiative von Landesbildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) solle das Projekt nun auch in Rheinland-Pfalz starten. Finanziert werde es anteilig durch das Land, die Wübben Bildungsstiftung sowie einem Eigenanteil der Kommune von weniger als einem Viertel der Gesamtkosten im ersten Projektjahr – „geschätzt 34.000 Euro“, wie die SPD mitteilt.