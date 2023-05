Ein bisschen was von Buga war am Montagnachmittag auch in der Mannheimer Innenstadt zu spüren. Genauer auf den Kapuzinerplanken, wo das fünfte Engelhorn-Gourmetfestival über den Rasen ging. Statt bunten Blüten fürs Auge gab’s besondere Erlebnisse für den Gaumen.

Langostinosalat mit Krustentier-Mayonnaise, Mango und Sellerie oder auch Spargel mit Miso und Koriander – beim Gourmetfestival des Modehauses Engelhorn reihte sich ein kulinarischer Genuss an den nächsten. Rund 1100 Gäste waren in die City gekommen, um die kleinen Explosionen am Gaumen zu erleben. Für die besonderen Leckereien, begleitet von erlesenen Weinen auch und vor allem aus der Pfalz, sorgten nicht weniger als 13 Sterne- und Spitzenköchinnen und -köche mit zusammen insgesamt 17 Michelin-Sternen. Mitgastgeber Dominik Paul vom Restaurant „Opus V“, ebenfalls mit zwei Sternen ausgezeichnet, zeigte sich zu Beginn des Festivals mehr als zufrieden mit dem neuen Konzept. Anders als bei den vier ersten Veranstaltungen wurde nicht mehr auf mehreren Stockwerken des Modehauses gekochzaubert und gefeiert, sondern „nur“ noch im Erdgeschoss. Das geschmackssinnlich-entspannte Miteinander wurde dafür aus dem Haus heraus auf die Kapuzinerplanken und weiter bis ins Erdgeschoss des Engelhorn-Sporthauses verlängert. Draußen war dafür sogar der grüne Teppich, ein echter Rasen, ausgerollt worden. Ein Gruß und eine Verneigung auch vor der Bundesgartenschau (Buga).