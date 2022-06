Als letzte große Veranstaltung der Spielzeit 2021/22 wird Charles Gounods Oper „Roméo et Juliette“ nach der berühmten Tragödie von William Shakespeare am Freitag, 8. Juli, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 10. Juli, um 18 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen gezeigt.Das musikalisch und sängerisch mitreißende Gastspiel des Pfalztheaters Kaiserslautern in der französischer Originalsprache mit deutschen Übertiteln siedelt den Konflikt zwischen den Familien Capulet und Montague in einer grellbunten Kulisse mit Arena im Hintergrund an (Bühne und Kostüme: Claudia Weinhart). Unter dem ausdrucksstarken und packenden Dirigat von Generalmusikdirektor Daniele Squeo präsentieren sich die Sänger in Hochform – allen voran das Traumpaar Ani Yorentz als Julia und Daniel Kim als Romeo. Auch der Chor (Leitung: Gerhard Polifka) weiß zu überzeugen. Regisseurin Mareike Zimmermann holt das Stück in die Gegenwart, in der dem Paar kein Rückzug in intime Zweisamkeit gewährt wird.

Mit den tragischen Liebenden Romeo und Julia hat William Shakespeare wohl das berühmteste Liebespaar der Weltliteratur geschaffen. Charles Gounods Oper „Roméo et Juliette“ wurde neben „Faust“ der weltweit größte Erfolg des französischen Komponisten der Romantik. Die Dramaturgie der Oper folgt Shakespeare, entwickelt dabei aber einen sehr eigenen Charakter: Ausgehend von brillanten Operntableaus mit großen Ensembles und virtuosen Arien verdichtet sich die Erzählweise stetig, der Ton wird lyrischer, die Figuren gewinnen immer mehr psychologische Tiefe und die Oper endet mit einer langen, berührenden Duett-Szene der Liebenden in der Gruft.rg

Noch Fragen?Karten für die Vorstellungen im Ludwigshafener Pfalzbau gibt es unter Telefon 0621 504 2558 oder http://www.theater-im-pfalzbau.de