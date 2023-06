Die Apostelkirche muss saniert werden. Nun haben die Voruntersuchungen begonnen. Verschiedene Fachleute nehmen im Sommer das Gotteshaus genau unter die Lupe, um alle Schäden genau zu ermitteln.

Knapp 130 Jahre hat die Protestantische Apostelkirche im Hemshof auf dem Buckel. Der Zahn der Zeit nagt an ihr. Seit längerer Zeit sind Schäden an der Fassade zu sehen, die auch schon zu Wassereintritt in das Gemäuer führten. Am auffälligsten sind die Mängel am Turm.

Vergangene Woche untersuchten Steinmetze mit Hilfe eines Hubsteigers die Fassade und nahmen erste Sicherungsarbeiten vor. Ihnen folgen in den kommenden Wochen Glaser, Holzsachverständige und Restauratoren. Zudem muss der Kampfmittelräumdienst prüfen, ob Blindgänger im Boden um die Kirche herum liegen. Erst dann können Statiker mit ihrer Arbeit beginnen, bei denen sie auch den Untergrund prüfen.

Sichtbare Schäden hoch oben an der Uhr. Foto: Kirchengemeinde/K. Bartels

Den Prozess begleitet ein Architekturbüro aus Worms, das auf Denkmalschutz spezialisiert ist. Auf Grundlage des Schadenskatalogs legt es dann fest, welche Arbeiten zuerst erledigt werden müssen, um Gefahren abzuwenden, wie die Jona-Kirchengemeinde weiter informiert.

100.000 Euro allein für Voruntersuchungen

Allein die Kosten für die Voruntersuchung belaufen sich laut Pfarrerin Kerstin Bartels auf rund 100.000 Euro. Die Hälfte fließt über ein Denkmalschutz-Programm des Bundes. Das Land fördert diesen Arbeitsschritt mit 10.000 Euro. Die Sanierung selbst werde wohl ein bis zwei Millionen Euro verschlingen, schätzt die Pfarrerin. „Am Ende des Sommers kennen wir alle Schäden und was die Sanierung kostet“, blickt sie voraus.

Im Laufe der Zeit haben Wind und Wetter nicht nur den Sandsteinen zugesetzt. Foto: oto: Kirchengemeinde/K. Bartels

Die Jona-Kirchengemeinde will für die Sanierung kirchliche Mittel, staatliche Förderungen und Spenden einwerben. Die Gemeinde hatte bereits 2020 beschlossen, die Fassadensanierung anzugehen. Wegen der Flut im Ahrtal haben sich die Voruntersuchungen verzögert: Denkmalschützer des Landes seien dort eingebunden gewesen, so dass andere förderfähige Projekte warten mussten, erklärt Pfarrerin Bartels.

Spendenkonto

Protestantischer Verwaltungszweckverband Speyer-LU-Germersheim, KD-Bank – Bank für Kirche und Diakonie, IBAN: DE 73 3506 0190 6831 2230 12, Verwendungszweck: „Sanierung Apostelkirche“.