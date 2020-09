Der Gottesdienst zum Tag der Schöpfung, der seit Jahren in den ersten Septembertagen gefeiert wird, steht in diesem Jahr unter dem Titel „Weinklang“. Er findet am Freitag, 4. September, 18 Uhr, im Hackgarten (Klüberplatz) statt. Dazu lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen ein. Bei Regen wird er in die Melanchthonkirche verlegt (Maxstraße 38, Mitte). Die Liturgie sei in der Pfalz erarbeitet worden und spiegele die hohe Bedeutung des Weins in der Pfalz wider, heißt es in der Ankündigung.