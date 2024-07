Rund 15 Menschen werden jeden Monat in Ludwigshafen ordnungsbehördlich bestattet. Sie kannten sich zu Lebzeiten nicht, aber sie haben im Tod etwas gemeinsam: Sie konnten für die eigene Bestattung nicht vorsorgen. Und die Stadtverwaltung hat keinen nahen rechtlichen Angehörigen gefunden, der eine Bestattung organisieren und finanzieren kann.

Seit einem Jahr halten die protestantische und katholische Kirche monatlich einen Gedenkgottesdienst, um den Verstorbenen ein würdevolles Gedenken zu geben. Die Urnen mit der Asche der Verstorbenen werden in einer Sammelbeisetzung bestattet.

Die Gedenkgottesdienste finden in der Regel am letzten Dienstag im Monat, jeweils 10 Uhr, in der Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof statt (Eingang Bliesstraße 10). Nächste Termine: 30. Juli, 27. August, 24. September.