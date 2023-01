Dieses Jahr werde ich ... So fangen viele Menschen das neue Jahr an: mit einem Vorsatz. Nicht einfach nur so weitermachen bisher, sondern irgendwie aus dem Vergangenen lernen und es besser machen, was auch immer das genau heißt.Gerade der Jahreswechsel lädt dazu ein, einmal inne zu halten und das eigene Leben zu überdenken. Mit einem Vorsatz nehmen die Menschen ihre Zukunft in den Blick, greifen sozusagen über sich hinaus und denken über sich und ihr Leben nach. Das ist eine einzigartige Eigenschaft des Menschen. Kein anderes Lebewesen kann so „über sich“ nachdenken. Dieses anthropologische Phänomen kann sogar als Begründung angeführt werden, dass der Mensch eine Sonderposition in der Schöpfung hat.

Dabei bleibt klar: Alles, was da geplant wird, bleibt unsicher, da beim allem „Über-Sich-Hinausgreifen“ der Mensch nicht in die Zukunft blicken kann. Es bleibt eine Unsicherheit da, die auch gerade zum Jahreswechsel mitschwingt. Karl Rahner hat dabei einen für tröstlichen Gedanken formuliert: Wenn der Mensch über sich nachdenkt, sich und sein Leben hinterfragt und so über sich hinausgreift, greift er auf Gott zu.

Im „Vorgriff“ des Menschen, verbindet sich dieser mit Gott und damit mit der Instanz, bei der alle Zukunft liegt.

Im Planen, Denken und Nachsinnen begegnet der Mensch Gott und bleibt damit in all seinem Tun nicht alleine, sondern kann sich rückversichern und die Zukunft in die Hände dessen legen, von dem sie kommt. So kann die bleibende Ungewissheit ihren Schrecken verlieren und im Vorsätze-machen gleichzeitig eine Bitte an Gott gerichtet werden, diese Vorhaben zum Guten zu führen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes neues Jahr!

Zur Person

Dekan Dominik Geiger (40 Jahre), ist Pfarrer der katholischen Pfarrei Heilige Cäcilia.