Ein frohes, gesundes oder gutes neues Jahr! Die Neujahrswünsche kommen einem vor wie aus einer anderen Zeit. Dabei ist das neue Jahr erst drei Wochen alt. Bauern- und GDL-Streiks, nicht enden wollende Kriegsschauplätze in aller Welt, die Handball-EM oder der Tod des Kaisers – und schon sind Wünsche wie Vorsätze mit anderen Dingen überlagert.

Was wollte man nicht alles ändern im Jahr 2024? Gesünder essen, auf den Körper achten, mehr Sport treiben, mit dem Rauchen aufhören, dry january und weniger Medien. In den ersten Tagen mag das bei dem ein oder anderem sogar geklappt haben. Da landete Gemüse im Einkaufswagen und die Mitgliedschaftskarte eines Fitnessclubs steckt im Geldbeutel. Doch wie schnell folgt man wieder den Vorgaben altbekannter Muster und man ist, ehe der Februar begonnen hat, ein passives Mitglied im Fitnessstudio und die Mitgliedskarte ist in das hinterste Fach im Geldbeutel gewandert. Ganz davon zu schweigen, was sich im Einkaufswagen an Vertrautem wiederfindet.

Auf Gottes Vorsätze verlassen

Die Veränderungswünsche sind leider oft sehr kurzlebig und nicht wenige Menschen bleiben, wenigstens ein paar Tage, mit einem schlechten Gewissen zurück. Doch die angesprochenen Nachrichten aus Sport und aller Welt, die eigene Lebenseinstellung überdecken wie gesagt, den kleinen Keim, der da aufsprießen wollte. Da tut es gut, dass wir uns auf Gottes Vorsätze so viel mehr verlassen können als auf unsere. Denn Gott meint es gut mit uns, er lässt uns nicht allein. Er freut sich, wenn wir dieses eigentlich noch neue Jahr mit ihm gemeinsam angehen. An diesem Wochenende hören wir in der katholischen Kirche, wie Jesus die Jünger beim Namen ruft und wir dürfen ganz sicher sein: Er kennt auch unseren Namen und ist bei uns, und zwar das ganze Jahr. Danke, Gott, für diesen Vorsatz!

Der Autor

Johannes Müller (47) ist Diakon der Pfarrei Hl. Katharina von Siena.