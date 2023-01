Zum ersten Mal in einem Osterhochamt wird in diesem Jahr in der Kirche St. Sebastian in Mundenheim eine Gospel-Messe aufgeführt.

„Die Kantorei hat in den letzten Jahren schon mehrere Projekte durchgeführt, allerdings eher mit Werken klassischer Kirchenmusik. Umso mehr freuen sich die Sängerinnen und Sänger auf die moderne Komposition ,Sing to God’ von Kai Lünnemann“, sagt Chorleiter Christoph Angeli. Und weiter meint er: „Neues geistliches Lied als Gattung ist in der Kirchenmusik in St. Sebastian seit vielen Jahren fest etabliert und soll die Breite des Spektrums unseres kirchenmusikalischen Repertoires zeigen. Sie soll das bisherige Programm in den Hochfesten nicht ersetzen, sondern ergänzen.“ Die Kantorei lädt alle Interessierten ein mitzumachen. Die Besetzung mit Chor, Jazz-Combo – bestehend aus Klavier, E-Bass, Schlagzeug und Posaune, einem Streichquartett sowie einer Solo-Sängerin – verspricht schon jetzt eine mitreißende Messe.

Beschrieben wird die Gospelmesse „Sing to God“ als eingängig, klangvoll und schwungreich zugleich. Stichworte wie a cappella, Samba-Rhythmen, Popballade, Swing-Blues, Improvisation und rockige Einflüsse machen neugierig.

Noch Fragen?

Die Proben zu „Sing to God“ von Kai Lünnemann beginnen am 24. Januar um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Sebastian in der Pfarrer-Krebs-Straße 40, Mundenheim. Die Aufführung im Rahmen des Festgottesdiensts zu Ostern wird am 9. April um 19 Uhr in der Kirche St. Sebastian sein. Weitere Informationen gibt es im Netz unter kantorei-st-sebastian.de.