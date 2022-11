Die FWG zeigt sich verwundert über die derzeitige Diskussion rund um die Benennung einer geplanten Brücke nach Michail Gorbatschow. Seitens des Stadtarchivs gebe es ein klare positive Stellungnahme zur möglichen Würdigung des früheren sowjetischen Staatspräsidenten in Ludwigshafen. Welche weitere Aufarbeitung erfolgen solle, erschließe sich somit nicht. Der kulturpolitische Sprecher der FWG-Stadtratsfraktion Thorsten Portisch bezeichnet die Argumentation seitens der CDU als „stark entwicklungsverzögert“. Die FWG habe den Vorschlag zur Benennung eines projektierten Bauwerkes gemacht, um die Dringlichkeit und Wichtigkeit der Umsetzung zu betonen. Nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl habe ebenfalls ein zeitlicher Zusammenhang zur beabsichtigten Würdigung bestanden. Dies sei absolut üblich und drücke auch die Wertschätzung gegenüber jener Person aus. Neben der geplanten Helmut-Kohl-Allee als Ersatz für die Hochstraße Nord sei daher eine zu der ebenerdigen Stadtstraße führende Brücke ein guter Ort, um an Gorbatschows Beitrag zur deutschen Einheit zu erinnern. Ludwigshafen sei die Stadt der Einheit – hier wurde die Wiedervereinigung geschrieben, so Portisch. Es werde Zeit, dies im Stadtbild ausreichend zu würdigen. Es gelte zu handeln und zu wandeln. „Wir benötigen auf dem Weg dahin keine „Schnecken-Doodle-Brücke“, meint Portisch in Anspielung auf den Vorschlag der CDU, eine Benennung der Brücke nach Gorbatschow noch einmal von Historikern überprüfen zu lassen und auch den früheren US-Präsidenten Georg Bush zu berücksichtigen.