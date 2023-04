Ein 26-jähriger Golf-Fahrer hat am Sonntag, gegen 1 Uhr nachts, die Straße zur Rennstrecke gemacht und seinen Wagen direkt vor einer Polizeistreife beschleunigt, nachdem die beiden Fahrzeuge zunächst an der B44 auf Höhe der Kreuzung Viernheimer Weg an einer roten Ampel gestanden hatten. Als die Ampel auf Grün sprang, raste der Mann in Richtung Luzenberg davon und überholte den Beamten zufolge bei geltendem Tempo 70 beziehungsweise 50 mehrere Fahrzeuge mit über 110 Stundenkilometern. Auf Höhe der Haltestelle Waldhof-Nord sei es der Polizei dann gelungen, das Fahrzeug zu stoppen. Dessen 26-jährigen Fahrer erwartet nun wegen der Rennfahrt eine Strafanzeige. Den Führerschein ist er zunächst auch los. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 77769-0.