Eine unerwartete Entwicklung nahm am Samstagnachmittag eine Verkehrskontrolle auf der A 650. Polizisten der Autobahnpolizei Ruchheim wollten einen VW Golf kontrollieren. Da der Fahrer gegen 16.30 Uhr die Autobahn an der Abfahrt Bruchwiesenstraße verließ, fand die Kontrolle in der Bayreuther Straße statt. Dabei zeigte der 34-jährige Golf-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte Amphetamin konsumiert. Zudem fanden die Polizisten im Wageninneren eine kleine Menge Amphetamin, eine Gaspistole und ein Klappmesser. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Außerdem wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet: wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.