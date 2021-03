Gleich zweimal binnen einer Woche haben Beamte der Autobahnpolizei in Ruchheim bei einem 34-jährigen Golf-Fahrer Waffen im Wagen gefunden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann am Mittwoch unterwegs, um nach einer Kontrolle in der vergangenen Woche seinen Führerschein bei der Polizeiautobahnstation abzuholen. Auch damals fanden die Beamten Waffen im Fahrzeug, weshalb sie den Golf erneut kontrollierten. Dabei stellten sie ein weiteres Mal Waffen und verbotene Gegenstände (Schreckschussrevolver mit Munition, Einhandmesser und Schlagring) sicher. Gegen den Mann wurde ein zusätzliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.