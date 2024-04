Hans Kuhn von ABC Ludwigshafen ist mit Gold und Bronze von den 14. European Masters Athletics Championships Indoor, aus Torun (Polen) zurückgekehrt.

Hans Kuhn (M75) nahm die weite Reise nach Torun auf sich, die mit erstklassigen Ergebnissen belohnt werden sollte: Ein erfolgreiches Erlebnis für den ABC-Athleten zum Abschluss der Hallensaison. Er hatte sich viel vorgenommen, geschuldet auch der besonderen Anstrengung von Vor- und Finalläufen. Über 400 m holte er sich im Endlauf mit 73,22 Sekunden und Saisonbestleistung die Bronzemedaille.

Position drei

Drei Tage später konnte er, zuvor im Vorlauf für den 200 m Endlauf qualifiziert, in einem sehr starken Feld mit 32,25 sek den fünften Platz belegen. Eine Goldmedaille wurde es mit der Mixt Staffel der Altersklasse M/W75. Mit großem Abstand gewann die Staffel, in der Hans Kuhn an dritter Position lief, in der Zeit von 2:33,11 min vor Polen und Finnland.