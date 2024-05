Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ärzte und Anwälte, Physiker und Pfarrer: Aus den meisten ehemaligen Schülern der 13a und der 13b ist etwas geworden. 1974 haben sie am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in West Abitur gemacht. Zum 50. Jubiläum sind sie aus ganz Deutschland an ihre frühere Schule in der Freiastraße zurückgekommen.

Zwei Abiturklassen des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) nach 50 Jahren wieder zusammenzutrommeln, ist eine Herausforderung. Albert Steinmetz hatte die Organisation in die Hand genommen.